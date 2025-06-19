Осинькин назвал Батракова лучшим молодым футболистом РПЛ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим молодым футболистом РПЛ.

«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ-2024/2025 среди тренеров и капитанов клубов. Экс главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин расставил игроков в следующем порядке:

первое место – Алексей Батраков («Локомотив»);

второе место – Сергей Пиняев («Локомотив»);

третье место – Ярослав Гладышев («Динамо»);

четвёртое место – Матвей Кисляк (ЦСКА);

пятое место – Кирилл Лангович («Ростов»).

Премия «Лучший молодой футболист сезона РПЛ» — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ. В сезоне-2021/2022 премию выиграл Гамид Агаларов, в сезоне-2022/2023 – Сергей Пиняев, а в сезоне-2023/2024 – Константин Тюкавин.

Напомним, первое место по итогам голосования в этом сезоне занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место – у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье – у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).

Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10 можно по ссылке.