Карпин вступил в перепалку, предложив транслировать матчи сборной России на другом канале

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вступил в перепалку с генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» Александром Тащиным на Петербургском международном экономическом форуме, предложив перенести трансляции матчей национальной команды на Первый канал.

Карпин: Думаю, что просто надо уйти на Первый канал и не показывать на «Матч ТВ», тогда аудитория повысится.

Тащин: Не повысится, Валерий Георгиевич.

Карпин: Но не понизится точно, правильно?

Тащин: Но не повысится.

Карпин: Главное, чтобы не понизилась.

Тащин: Только на других каналах вы не увидите столько всего около футбольного матча. Там не будет шоу.

Карпин: Там даже без всего этого не понизится аудитория.

Тащин: Глобально, конечно, понизится. С общим охватом того, что мы делаем, она будет ниже. А что такое охват, знаете?

Карпин: Я знаю, что такое охват, это раз. И цифры я тоже знаю. Если 4,5 млн на «Матч ТВ», то на Первом канале — 7 млн.

Тащин: Никакой канал, кроме «Матч ТВ», не будет показывать час обвязки до и час обвязки после. Совокупная аудитория матчей сборной России на нашем канале, конечно, будет выше.

Карпин: Видите, вы берёте за час раньше. Всякую хрень там сидят эксперты и несут. Ну, окей. Вы считаете, что это нормально.

Тащин: Вы же сами приходите к этим экспертам.

Карпин: Нет, вы меня заставляете к ним ходить, я к ним не хочу ходить.