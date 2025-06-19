«Аякс» вступил в борьбу за подписание Эдуарда Сперцяна — журналист Видаль

«Аякс» готов составить конкуренцию другим европейским клубам в борьбе за подписание капитана и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает журналист Себастьян Видаль в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, интерес к 25-летнему футболисту проявляют и другие нидерландские гранды, а также «Селтик». Ранее СМИ сообщали, что за Сперцяном ещё следит «Лацио».

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

История ФК «Краснодар»: