Полузащитник «Рубина» Рожков рассказал, над чем шутят в команде

Полузащитник «Рубина» Илья Рожков, занявший место в топ-10 в голосовании «Чемпионата» на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025 по версии «Чемпионата», назвал свой любимый мем.

«Мой любимый мем – про шоколадку. Это где мальчик сидит на бордюре и плачет, что её хочет. А в команде шутим, что Кабутов – сын, а Иванов – отец. Это из-за их роста», — сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, сегодня, 19 июня, «Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025. Оно проходит среди тренеров и капитанов клубов Российской Премьер-Лиги. Первое место занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место – у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье – у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).

Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10 можно по ссылке.