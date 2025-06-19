«Интер Майами» — «Порту»: текстовая онлайн-трансляция матча клубного ЧМ начнётся в 22:00

Сегодня, 19 июня, состоится матч 2-го тура группы А клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Интер Майами» (США) и «Порту» (Португалия). Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре группового этапа «Интер Майами» встречался с «Аль-Ахли». Команды сыграли вничью со счётом 0:0. В свою очередь, «Порту» провёл матч с «Палмейрасом». Эта встреча завершилась со счётом 0:0.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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