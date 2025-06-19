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«С ним не надо церемониться». Губерниев — о критике Карпина по показу игр сборной России

«С ним не надо церемониться». Губерниев — о критике Карпина по показу игр сборной России
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Российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев у себя в телеграм-канале отреагировал на критику главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу трансляции матчей национальной команды на «Матч ТВ».

Ранее Карпин в диалоге с генеральным продюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным предложил перенести показ матчей сборной на Первый канал, а также заявил, что эксперты на телеканале «несут всякую хрень».

«Не хрень, а чушь прекрасную! Это я как авторитетный футбольный обозреватель говорю! А с Карпиным, кстати, надо пожёстче. Церемониться не надо! Карпин такое любит и ценит», — написал Губерниев.

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