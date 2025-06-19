Эдуард Сперцян назвал Кривцова лучшим молодым футболистом РПЛ

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал одноклубника Никиту Кривцова лучшим молодым футболистом РПЛ.
«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ-2024/2025 среди тренеров и капитанов клубов. Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян расставил игроков в следующем порядке:
первое место – Никита Кривцов («Краснодар);
второе место – Алексей Батраков («Локомотив»);
третье место – Матвей Кисляк (ЦСКА);
четвёртое место – Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА);
пятое место – Ярослав Гладышев («Динамо»);
Напомним, первое место по итогам голосования в этом сезоне занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место – у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье – у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).
Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10 можно по ссылке.