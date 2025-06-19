«Локомотив» объявил о подписании контракта с Александром Руденко

«Локомотив» в телеграм-канале объявил о подписании контракта с 26-летним нападающим Александром Руденко. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2028 года.

До перехода в стан железнодорожников Руденко выступал в составе «Химок». Нападающий играл за подмосковную команду с февраля 2022 года. За этот период он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Локомотив» занял шестое место, а «Химки» — 12-е.

«Золотая» эра «Локомотива»: