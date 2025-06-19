Магомед Адиев назвал свой топ-5 молодых футболистов РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев назвал свою пятёрку лучших молодых футболистов РПЛ.
«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ-2024/2025 среди тренеров и капитанов клубов. Экс главный тренер «Химок» Магомед Адиев, ныне возглавляющий «Крылья Советов», расставил игроков в следующем порядке:
первое место – Матвей Кисляк (ЦСКА);
второе место – Кирилл Глебов (ЦСКА);
третье место – Алексей Батраков («Локомотив»);
четвёртое место – Иван Комаров («Ростов»);
пятое место – Абакар Гаджиев («Динамо» Махачкала)
Напомним, первое место по итогам голосования в этом сезоне занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место – у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье – у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).
Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10 можно по ссылке.