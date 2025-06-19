Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев: мой любимый мем — Чиназес

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев, занявший третье место в голосовании «Чемпионата» на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025 по версии «Чемпионата», назвал свой любимый мем.

«Любимый мем – Чиназес. С Захой [Арсеном Захаряном] часто используем как восхищение чем-либо. Чуть ли не каждый день. Иностранцев сразу же ему научил: например, Фабиан Бальбуэна уже давно использует его. Ему нравится», – сказал Гладышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, сегодня, 19 июня, «Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025. Оно проходит среди тренеров и капитанов клубов Российской Премьер-Лиги. Первое место занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место – у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье – у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).

Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10 можно по ссылке.