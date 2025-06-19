«Пари НН» объявил о возвращении защитника Агапова в ЦСКА по истечении аренды

Защитник Илья Агапов покинул «Пари НН» в связи с завершением арендного соглашения, сообщила пресс-служба футбольного клуба.

24-летний Агапов перешёл в «Пари НН» из ЦСКА в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона. В активе защитника шесть матчей за нижегородский клуб, в которых он отметился голевой передачей.

Агапов ранее выступал за «Пари НН» с августа 2022 по декабрь 2023 года, а затем на полноценной основе перешёл в ЦСКА. За армейскую команду футболист успел провести 33 встречи, забил два гола и отдал три результативные передачи.

«Пари НН» примет участие в следующем сезоне МИР РПЛ, несмотря на поражение от «Сочи» в стыковых матчах.