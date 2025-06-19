Врач «Динамо» рассказал о здоровье Фомина, который пропустил матчи сборной России

Врач московского «Динамо» Александр Родионов поделился информацией о здоровье полузащитника Даниила Фомина, который пропустил матчи сборной России

— Фомин пропустил сбор национальной команды. Как его здоровье сейчас?

— Сейчас он вообще без ограничений. Вышел из отпуска, тренируется наравне со всеми. Он полностью выполнял предсезонную программу, полученную от тренерского штаба. Спасибо тренерскому штабу сборной, что в тот момент пошли нам навстречу, поняли, что игроку лучше остаться вне сбора и подготовиться к сбору с командой, — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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