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Участие Мбаппе в матче с «Пачукой» полностью исключено — Marca

Участие Мбаппе в матче с «Пачукой» полностью исключено — Marca
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, ранее госпитализированный с острым гастроэнтеритом, не сможет принять участие в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Пачукой», который состоится 22 июня. Об этом сообщает Marca.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, помимо общего не лучшего состояния 26-летнего футболиста, в стане «сливочных» также понимают, что игра при температуре 35 градусов и влажности 70% не поможет Мбаппе восстановиться быстрее.

Матч между «Реалом» и «Пачукой» пройдёт на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, Северная Каролина). В игре 1-го тура соревнования «сливочные» без Мбаппе сыграли вничью с «Аль-Хилялем» (1:1).

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