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Владислав Саусь — лучший молодой футболист Первой лиги по версии тренеров и капитанов

Владислав Саусь — лучший молодой футболист Первой лиги по версии тренеров и капитанов
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«Чемпионат» подвёл итоги голосования за звание лучшего молодого футболиста Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Оно проходило среди тренеров и капитанов клубов, участвовавших в первенстве.

Лучшим молодым футболистом Первой лиги признан полузащитник «Балтики» Владислав Саусь.

21-летний Саусь в минувшем сезоне провёл за «Балтику» 32 матча во всех турнирах и записал на свой счёт три результативные передачи. Итернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 500 тыс.

Владислав является воспитанником «Сатурна». Позже он выступал за вторую команду «Зенита», а также за ярославский «Шинник».

Напомним, сегодня, 19 июня, мы также подвели итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста в РПЛ. Первое место занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место — у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье — у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).

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