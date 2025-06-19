Гутцайт назвал команды, которые выдали лучшую игру на клубном чемпионате мира — 2025

Комментатор Okko Роман Гутцайт назвал лучшую игру на клубном чемпионате мира — 2025, который проходит в США.

«Однозначно лучший пока матч этого клубного чемпионата мира выдали «Реал» и «Аль-Хиляль». Два абсолютно разных тайма. В первом футболисты «Аль-Хиляля», которые, наверное, даже кайфовали от того, что в Майами сейчас погода лучше и не так жарко, как у них на родине, они проявили себя с самой лучшей стороны, показали, что это топовая команда Саудовской Аравии. Просто перебегали мадридский «Реал», создали намного больше моментов, чем «Реал». И вообще именно команда Симона Индзаги вела игру в первом тайме.

Другое дело, что в ДНК мадридского «Реала» – умение забивать в ситуациях, даже когда ты не управляешь игрой. И молодой дебютант такого солидного соревнования, как клубный чемпионат мира, Гонсало Гарсия, забивает первым и выводит мадридскую команду вперёд. Ранее в прошлом и в позапрошлом даже сезоне Гарсия выходил на замены в матчах испанской Ла Лиги, играл в Кубке Короля за «Реал», но на таком серьёзном уровне он ещё не отличался. Противоречивое впечатление лично у меня оставил Гонсалу Гарсия. С одной стороны, он центр, у которого было пять моментов в этом матче. Хорошо, что он умеет оказываться в штрафной площади в той точке, где и должен быть настоящий нападающий для того, чтобы свой шанс получить. Но он реализовал всего один из этих пяти моментов, причём реализовал его коряво, как мы увидели на повторе. Удар у него не получился, мяч от одной ноги отскочил в другую, и благодаря этому перелетел Яссина Буну, вратаря «Аль-Хиляля».

После перерыва всё изменилось кардинально. «Реал» забегал и задвигался. Абсолютно понятна замена Хаби Алонсо, который убрал Рауля Асенсио, придумавшего пенальти просто на ровном месте. В момент, когда соперник уходит от ворот, Рауль Асенсио умудрился схватить его руками в ситуации, которая этого абсолютно не требовала. Тут же Хаби Алонсо посадил Асенсио. Я думаю, что для Асенсио это очень плохой момент, потому что он опускается на последнее место в этой битве среди центральных защитников, которые могут играть в центре обороны у «Реала». Пока со знаком минус. Вышел Арда Гюлер, замена атакующая. Дополнительный футболист в полузащите появился, креативный у мадридского «Реала», потому что Орельен Тчуамени опустился играть на место центрального защитника, то, что ему неоднократно приходилось делать в последние сезоны. И самое главное, всё-таки «Реал» забегал.

«Реал» показал совершенно другое отношение к игре, к своим обязанностям. То, чего требует от своих новых футболистов Хаби Алонсо. Он прямо сказал: кто не бегает, тот не играет. Вот в первом тайме у мадридского «Реала» почти никто не бегал, даже Феде Вальверде, к которому в этом плане претензий нет никогда. Во втором тайме он бегал лучше, больше, эффективнее и активнее, чем до перерыва. И поэтому получилось, что второй тайм прошёл уже полностью под диктовку мадридского «Реала». Очень большое количество атак, которые приводят к тому, что в самом конце команда ещё и получает право на то, чтобы пенальти исполнить. Подходит к мячу Вальверде, не смог он переиграть Яссина Буну, в итоге мадридский «Реал» теряет очки. Если, наверное, суммировать все эпизоды этой встречи, то «Реал» был чуть ближе к победе, на которую, может быть, даже команда Хаби Алонсо и наиграла. Но «Аль-Хиляль» — это точно не проходной соперник. Очевидно абсолютно, что эти две команды и есть фавориты группы. И, показывая такой же уровень футбола, они должны проходить в плей-офф клубного чемпионата мира», — сказал Гутцайт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.