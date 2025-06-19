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Игрок «Атлетико» Альварес: всё по-прежнему в наших руках

Игрок «Атлетико» Альварес: всё по-прежнему в наших руках
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Нападающий «Атлетико» Мадрид и сборной Аргентины Хулиан Альварес поделился ожиданиями от матча с «Сиэтл Саундерс» в рамках 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 01:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны выиграть обе [оставшиеся на групповом этапе] встречи. Всё по-прежнему в наших руках, и в эти дни мы усердно работаем, чтобы показать отличную игру. Мы понимаем, что нам нужно улучшить. Каждая игра сложна в подобном турнире.

«ПСЖ» заслуживает похвалы (парижане обыграли команду из Мадрида в 1-м туре со счётом 4:0. — Прим. «Чемпионата»), но результат был немного несправедливым. У нас были шансы забить», — приводит слова Альвареса Ole.

Помимо этого, футболист выразил надежду, что «всё будет, как на чемпионате мира» (имея в виду раннее поражение национальной команды в матче чемпионата мира — 2022 со сборной Саудовской Аравии, аргентинцы в итоге стали чемпионами мира).

Матч «Сиэтл Саундерс» и «Атлетико» состоится 20 июня.

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