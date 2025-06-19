«Байер» нацелился на центрального защитника «Ливерпуля» — The Times

«Байер» проявляет интерес к центральному защитнику «Ливерпуля» Джареллу Куансе. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, мерсисайдцы оценивают английского футболиста в £ 40 млн (€ 46,8 млн). Подчёркивается, что леверкузенский клуб предпримет попытку подписать Куансу за более низкую сумму.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение 22-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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