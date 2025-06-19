Руденко — о переходе в «Локомотив»: стремился попасть в топ-клуб. Наконец это произошло

Нападающий «Локомотива» Александр Руденко высказался о переходе в московскую команду из «Химок».

Трудовое соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до лета 2028 года.

«Мне говорили, что есть интерес из «Локомотива». Как сказали, что уже всё близко, конкретика близка, как можно отказать такому клубу? Я хотел и стремился попасть в топ-клуб. Наконец-то это произошло.

С Антоном Митрюшкиным я в очень хороших отношениях. С ним пообщались, я спросил, как коллектив и как дела. Он сказал, что всё очень круто. Я ещё знаю доктора Игоря Вячеславовича, я с ним по «Спартаку» знаком, ещё тренера вратарей Ботвиньева Алексея Владимировича. Думаю, впишусь в коллектив быстро.

Честно, ещё не особо осознал. Хотелось бы помочь команде, хочу закрепиться и показывать хороший результат. Приложу максимум усилий. Дай бог всё получится и буду радовать болельщиков», — сказал Руденко в видеоролике, опубликованном пресс-службой «Локомотива».