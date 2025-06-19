Черчесов: такого игрока, как Игорь Денисов, у меня не было ни в одной команде и сборной

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Игорь Денисов — лучший футболист, с которым ему довелось работать.

«Денисов — лучший игрок на своей позиции, где бы я не работал. Такого игрока у меня не было. Имею в виду спортивный характер, позицию, чтение игры, способность быть готовым и заряженным, способность заставлять без слов партнёров выкладываться. У меня такого игрока не было ни в «Легии», ни в «Ференцвароше», ни в сборной России», — приводит слова Черчесова Legalbet.

41-летний Игорь Денисов завершил игровую карьеру в 2019 году. Ранее экс-футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», а также за московские «Динамо» и «Локомотив». В составе «Зенита» Денисов стал трёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/2012), обладателем Кубка России (2009/2010), двукратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011), обладателем Кубка УЕФА (2007/2008) и Суперкубка УЕФА (2008). С «Локомотивом» он взял чемпионат России (2017/2018) и стал двукратным обладателем Кубка России (2016/2017, 2018/2019).