Генсекретарь РФС назвал проявлением смелости выступление Дзюбы за «Акрон»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что выступление нападающего Артёма Дзюбы за тольяттинский «Акрон» — проявление смелости.

36-летний Дзюба в июне продлил контракт с «Акроном» до конца сезона-2025/2026.

«Артём Дзюба — прекрасный спортсмен, который уделяет много времени тренировкам, поддерживает себя в хорошей форме. Делом показывает, выступая за клуб, желание играть, почему он должен прекращать? Если он чувствует силы, востребован, то почему нужно заканчивать? Я считаю, что прошедший сезон стал для него хорошим.

Вообще, это определённая смелость — пойти, являясь лидером по своей натуре, не в самый топовый клуб, при этом отлично отработав там, быть вызванным в сборную, суметь найти психологический контакт с главным тренером — очень хорошо», — приводит ТАСС слова Митрофанова.