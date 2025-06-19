Вратарь «ПСЖ» Доннарумма — о клубном ЧМ: мы должны продолжать в том же духе

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма перед матчем с «Ботафого» в рамках 2-го тура клубного чемпионата мира высказался о значимости турнира для своей команды.

«Мы должны продолжать в том же духе. Мы начали турнир на той же ноте, на которой завершили предыдущий сезон. Все чувствуют, что это очень важное соревнование для нас. Мы должны оставаться сосредоточенными, проявлять себя максимально, чтобы бороться за титул. Все жаждут побед. Это важно сейчас, так будет и на следующий год. Мы молодая команда. У нас у всех хорошие отношения, мы играем вместе — в PlayStation, в бильярд. Важно создать отличную команду. Это главный ключ к завоеванию трофеев», — приводит слова голкипера Le Parisien.

«ПСЖ» и «Ботафого» сыграют 20 июня.