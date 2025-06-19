Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ботафого. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА запретила московскому «Локомотиву» регистрировать новых игроков до зимы 2027 года

ФИФА запретила московскому «Локомотиву» регистрировать новых игроков до зимы 2027 года
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на московский «Локомотив» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщается на сайте организации.

Бан действует с 18 июня и будет действовать в течение трёх ближайших трансферных периодов.

Если санкция не будет отменена, то «Локомотив» сможет зарегистрировать новых игроков только зимой 2027 года. Причины трансферного бана не уточняются.

Сегодня, 19 июня, «Локомотив» объявил о переходах Зелимхана Бакаева и Александра Руденко из «Химок», а также об уходе Эдгара Севикяна. Ранее московскую команду также пополнил нападающий сборной России Николай Комличенко.

Материалы по теме
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Эксклюзив
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android