ФИФА запретила московскому «Локомотиву» регистрировать новых игроков до зимы 2027 года

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на московский «Локомотив» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщается на сайте организации.

Бан действует с 18 июня и будет действовать в течение трёх ближайших трансферных периодов.

Если санкция не будет отменена, то «Локомотив» сможет зарегистрировать новых игроков только зимой 2027 года. Причины трансферного бана не уточняются.

Сегодня, 19 июня, «Локомотив» объявил о переходах Зелимхана Бакаева и Александра Руденко из «Химок», а также об уходе Эдгара Севикяна. Ранее московскую команду также пополнил нападающий сборной России Николай Комличенко.