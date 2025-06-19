Стало известно, почему ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новых футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила санкции на «Локомотив» по причине отказа платить компенсацию за трансфер центрального защитника Марка Мампасси, который в 2021 году играл за «Мариуполь» на правах аренды из «Шахтёра». Об этом сообщил вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин.

«Борьба продолжается! Друзья, наверное, вы видели несколько дней назад новость о том, что московский «Локомотив» окончательно проиграл дело против нашего клуба по делу Марка Рене Мампасси?

Добавлю немножко бэкграунда, это дело тянется ещё с 2022 года. Футбольные функционеры этого клуба Российской Премьер-Лиги отказались вносить обязательные по регламенту ФИФА платежи, необходимость уплаты которых возникает при трансфере молодого футболиста», — написал Санин в своём аккаунте в социальной сети.

По информации украинских СМИ, железнодорожники должны были выплатить € 50 тыс. «Мариуполю» как клубу, воспитавшему футболиста.

Бан действует с 18 июня и станет действовать в течение трёх ближайших трансферных периодов. Если санкция не будет отменена, то «Локомотив» сможет зарегистрировать новых игроков только зимой 2027 года.

«Золотая» эра «Локомотива»: