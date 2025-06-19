«Факел» арендовал у «Ростова» нападающего Турищева

Нападающий Максим Турищев будет выступать за «Факел» на правах аренды, сообщила пресс-служба клуба.

Права на 23-летнего Турищева принадлежат «Ростову», за команду из Воронежа форвард будет выступать до конца сезона-2025/2026. Соглашение включает право выкупа футболиста.

Первую половину минувшего сезона Турищев провёл в тульском «Арсенале», вторую половину сезона отыграл за волгоградский «Ротор». Ранее нападающий выступал за молодёжный состав «Локомотива», «Локомотив-Казанку», «Ростов», московские «Торпедо» и «Родину». Вызывался в юношескую сборную России.

В следующем сезоне «Факел» будет играть в Первой лиге.