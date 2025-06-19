Футболист «ПСЖ» Рамуш — о матче с «Ботафого»: это нечто новое для нас

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш поделился ожиданиями от матча с «Ботафого» в рамках 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

«Не могу сказать, что эта команда совсем мне незнакома, ведь я хорошо знаю их тренера [Ренато Пайву]. Но я редко смотрю их матчи, поскольку они играют поздно. Это хорошая команда, встречаться с клубом из Бразилии — это нечто новое. Мы к этому не привыкли. Однако мы ничего не меняли в своей подготовке», — приводит слова Рамуша Le Parisien.

«ПСЖ» и «Ботафого» сыграют 20 июня. На данный момент у обеих команд по три очка, в 1-м туре парижане разгромили «Атлетико» Мадрид (4:0), «Ботафого» одолел «Сиэтл Саундерс» (2:1).