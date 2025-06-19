«Парма» назначила одного из самых молодых главных тренеров в истории Серии А

29-летний испанец Карлос Куэста возглавил итальянскую «Парму», сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение со специалистом рассчитано до 30 июня 2027 года с возможностью продления ещё на сезон. Официальная презентация тренера состоится 26 июня.

Куэста завершил футбольную карьеру в 18 лет, после чего стал тренером. Он работал помощником главного тренера в академии мадридского «Атлетико» (команда U17), затем — с юниорской командой «Ювентуса», с лета 2020 года Куэста трудился в тренерском штабе Микеля Артеты в лондонском «Арсенале».

Куэста — второй самый молодой тренер в истории Серии А. Первый — Элио Лоски, который в 1939 году был играющим тренером «Триестины» в возрасте 29 лет 9 месяцев. 24 августа, когда стартует новый сезон чемпионата Италии, Куэсте будет 30 лет 25 дней.

В начале июня «Парма» объявила об уходе тренера Кристиана Киву в миланский «Интер».

В минувшем сезоне «Парма» заняла 16‑е место в Серии А и сохранила прописку в чемпионате.