В «Локомотиве» назвали причину трансферного бана от ФИФА

Пресс‑служба московского «Локомотива» объяснила, с чем связан запрет на регистрацию новичков команды от Международной федерации футбола (ФИФА).

Сегодня, 19 июня, ФИФА сообщила, что запретила «Локомотиву» регистрировать новых футболистов в течение трёх трансферных окон. Бан был наложен 18 июня.

«Временно наложенный запрет на регистрацию контрактов игроков связан с так называемым «делом ФК «Мариуполь». «Мариуполь», который в соответствии с открытыми источниками де‑факто не выступает ни в одном соревновании, тем не менее через иностранных представителей обратился в дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы принудительно исполнить решение CAS в отношении ФК «Локомотив». Наш клуб, получив решение CAS, ещё в мае обратился в РФС, чтобы футбольный союз, в свою очередь, направил запрос в ФИФА с целью выяснить статус футбольного клуба «Мариуполь», существует ли вообще эта организация как субъект футбола. Тем не менее, несмотря на наличие указанного выше запроса, дисциплинарный комитент ФИФА по заявлению иностранных представителей ФК «Мариуполь» открывает производство по делу в отношении «Локомотива» о неисполнении решения CAS. Через четыре минуты после открытия данного дела ФИФА принимает решение о применении запрета на регистрацию игроков. Учитывая сроки рассмотрения, а также отсутствие ответа относительно статуса ФК «Мариуполь», считаем данное решение абсолютно немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов. Несмотря на принятое решение, ФК «Локомотив» намерен довести до дисциплинарного комитета ФИФА свою позицию и добиться разъяснений относительно принятого решения. Мы уверены в том, что ситуация разрешится в ближайшее время и запрет будет снят», — приводит заявление «Локомотива» «Чемпионат».