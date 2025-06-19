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«Крылья Советов» вернули Зиньковского и Дмитриева в «Спартак»

«Крылья Советов» вернули Зиньковского и Дмитриева в «Спартак»
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Полузащитники Антон Зиньковский и Игорь Дмитриев вернулись из «Крыльев Советов» в «Спартак» по завершении срока аренды, сообщила пресс-служба самарского футбольного клуба.

Аренда игроков была рассчитана до конца сезона-2024/2025.

В прошедшем сезоне в составе «Крыльев Советов» Зиньковский провёл 11 матчей и отметился одной голевой передачей. Дмитриев принял участие в 27 встречах, записав на свой счёт три гола и две результативные передачи.

В минувшем сезоне «Крылья Советов», которые возглавлял Игорь Осинькин, заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» под руководством Деяна Станковича стал четвёртым.

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