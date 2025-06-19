Стал известен срок контракта, который ЦСКА должен подписать с Алвесом из «Сан-Паулу»

ЦСКА достиг устного соглашения по условиям личного контракта с полузащитником Матеусом Алвесом, выступающим в составе «Сан-Паулу». Об этом сообщает журналист Валентин Фурлан в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 20-летний футболист должен подписать с красно-синими контракт, рассчитанный на пять лет. Подчёркивается, что армейцы заплатят бразильскому клубу за Алвеса около € 6 млн.

Алвес выступает в составе взрослой команды «Сан-Паулу» с января 2025 года. За этот период 20-летний полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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