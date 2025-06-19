Куртуа — о матче с «Аль-Хилялем»: начинать с ничьей — не лучший вариант

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа оценил свою игру в матче с командой «Аль-Хиляль» в рамках 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира (1:1).

«Всё нормально, думаю, я в порядке. Жарко, но моим товарищам по команде ещё хуже, ведь им приходится больше бегать. Мы должны быть готовы к воскресенью, мы знаем, каково это — играть в три часа дня на очень жарком поле.

Мы усердно тренируемся и стараемся сделать всё, о чём нас просит Хаби Алонсо, но, очевидно, не всегда легко перенести это на поле. Начинать с ничьей — не лучший вариант, однако теперь нам нужно стремиться к победам в двух следующих играх», — приводит слова Куртуа Marca.