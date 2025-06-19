Определилась сборная 1-го тура группового этапа клубного ЧМ по версии WhoScored

Стала известна символическая сборная 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в США по версии статистического портала WhoScored.

В сборную из европейских команд вошли только шесть футболистов «Баварии».

вратарь: Оскар Устари («Интер Майами»);

защитники: Саша Боэ, Жонатан Та (оба — «Бавария»), Серхио Рамос («Монтеррей»), Девин Лунга («Мамелоди Сандаунз»);

полузащитники: Майкл Олисе, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Кингсли Коман (все — «Бавария»), Кристиан Рольдан («Сиэтл Саундерс»);

нападающий: Игор Жезус («Ботафого»).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.