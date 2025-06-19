Проба B Мудрика на допинг дала положительный результат — The Athletic

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик сдал пробу B, которая, как и в случае с пробой А, показала наличие в его организме запрещённого вещества мельдония. Об этом сообщает The Athletic.

В понедельник, 18 июня, Федерация футбола Англии (FA) официально предъявила обвинения украинскому футболисту в употреблении допинга.

Согласно правилам FA, у 24-летнего вингера есть 20 дней, чтобы либо согласиться с выдвинутыми ему обвинениями, либо запросить разбирательства в Футбольной ассоциации. При худшем развитии событий для Мудрика он может быть отстранён на срок до четырёх лет. Более вероятные сроки дисквалификации могут варьироваться от месяца до двух лет, в зависимости от смягчающих обстоятельств.

Самые скандальные футболисты в истории: