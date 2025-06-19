Куртуа: пытаемся делать всё по-новому, но ещё остались старые привычки

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа выделил позитивные моменты в матче с «Аль-Хилялем» в рамках 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира (1:1).

«Мы пытаемся делать всё по-новому, но, конечно, нельзя всё изменить за четыре дня. После четырёх лет работы с другим тренером, возможно, остались старые привычки. Мы пытались что-то изменить, с более высокой линией и усиленным прессингом. В первом тайме мы были более апатичны, а во втором — более агрессивны, и именно так мы хотим играть», — приводит слова Куртуа Marca.

После этой игры у «Реала» и «Аль-Хиляля» по одному очку в активе, лидером группы является «Ред Булл Зальцбург» (три очка), замыкает таблицу «Пачука» (0 очков).