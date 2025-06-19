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«Ювентус» победил на международном турнире с разницей минимум в 5 мячей впервые с 2003-го

«Ювентус» победил на международном турнире с разницей минимум в 5 мячей впервые с 2003-го
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Туринский «Ювентус» одержал победу с разницей минимум в пять мячей на международном турнире впервые с 2003 года, сообщает статистический портал Opta.

В ночь с 18 на 19 июня «Ювентус» разгромил «Аль-Айн» из ОАЭ в матче группового этапа клубного чемпионата мира со счётом 5:0. Это первая победа итальянской команды с разницей минимум в пять голов на международном турнире с декабря 2003 года, когда на групповом этапе Лиги чемпионов был разгромлен греческий «Олимпиакос» (7:0).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Окончен
0 : 5
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Коло Муани – 11'     0:2 Консейсау – 21'     0:3 Йылдыз – 31'     0:4 Коло Муани – 45+4'     0:5 Консейсау – 58'    
Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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