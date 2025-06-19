Президент РПЛ высказался о трансферном бане «Локомотива» от ФИФА

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мнением о ситуации с запретом на регистрацию новых футболистов для «Локомотива» со стороны ФИФА.

– «Локомотив» и бан. Ваша реакция?

– Общался с руководством клуба. Ситуация крайне странная, сильно политически ангажированная. То, что я видел по документам, это крайне странно. Уверен, что «Локомотив» решит эту проблему.

– Кому платить?

– Это и вопрос, а бан накладывается. Нет сомнений, что вопрос будет решён, — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата».

Запрет действует с 18 июня и продолжит существовать в течение трёх ближайших трансферных периодов. Если санкция не будет отменена, то «Локомотив» сможет зарегистрировать новых игроков только зимой 2027 года.

«Золотая» эра «Локомотива»: