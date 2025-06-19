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Английская Премьер-лига оштрафовала «Манчестер Сити»

Английская Премьер-лига оштрафовала «Манчестер Сити»
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Английская Премьер-лига на официальном сайте проинформировала о наложении штрафа на «Манчестер Сити» за нарушение регламента турнира в отношении обязательства по своевременному началу и возобновлению встреч. В минувшем сезоне «горожане» не выполнили данные правила девять раз, за что оштрафованы на £ 2,09 млн.

Подчёркивается, что «Манчестер Сити» признал свою вину.

«Правила, касающиеся первого удара и возобновления игры, помогают обеспечить организацию соревнований на самом высоком профессиональном уровне и гарантируют уверенность болельщикам и клубам-участникам. Это также гарантирует, что трансляция каждого матча Премьер-лиги будет проходить по расписанию», — сказано в заявлении АПЛ.

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