Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ботафого. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трент рассказал, какие инструкции получил от Алонсо в перерыве игры с «Аль-Хилялем»

Трент рассказал, какие инструкции получил от Алонсо в перерыве игры с «Аль-Хилялем»
Комментарии

Новичок мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд рассказал об инструкциях, полученных от главного тренера команды Хаби Алонсо в перерыве матча с «Аль-Хилялем» в рамках первого тура группового этапа клубного чемпионата мира (1:1).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Торрес – 34'     1:1 Невеш – 41'    

«Он не сказал мне ничего конкретного в перерыве матча. Он напомнил нам, что мы должны больше контролировать игру и владеть мячом, особенно в такую ​​жару. В подобных играх необходимо много владеть мячом, иначе ты будешь гоняться за тенью. В определённый момент жара становится слишком сильной, поэтому важно, чтобы мы как можно дольше сохраняли контроль над мячом», — приводит слова Трента Marca.

Календарь клубного ЧМ
Турнирная таблица клубного ЧМ
Материалы по теме
Драма «Реала» и Алонсо на клубном ЧМ! Команда Малкома подвезла им неприятностей. Видео
Драма «Реала» и Алонсо на клубном ЧМ! Команда Малкома подвезла им неприятностей. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android