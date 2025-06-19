Трент рассказал, какие инструкции получил от Алонсо в перерыве игры с «Аль-Хилялем»

Новичок мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд рассказал об инструкциях, полученных от главного тренера команды Хаби Алонсо в перерыве матча с «Аль-Хилялем» в рамках первого тура группового этапа клубного чемпионата мира (1:1).

«Он не сказал мне ничего конкретного в перерыве матча. Он напомнил нам, что мы должны больше контролировать игру и владеть мячом, особенно в такую ​​жару. В подобных играх необходимо много владеть мячом, иначе ты будешь гоняться за тенью. В определённый момент жара становится слишком сильной, поэтому важно, чтобы мы как можно дольше сохраняли контроль над мячом», — приводит слова Трента Marca.