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Пари Сен-Жермен — Ботафого. Прямая трансляция
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04:00 Мск
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Луис Энрике заявил, что прямо сейчас все команды хотят победить «ПСЖ»

Луис Энрике заявил, что прямо сейчас все команды хотят победить «ПСЖ»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что каждая команда хочет обыграть парижан после их победы в Лиге чемпионов.

После победы в Лиге чемпионов «ПСЖ» удачно стартовал на клубном чемпионате мира, разгромив испанский «Атлетико» Мадрид со счётом 4:0. В ночь с 19 на 20 июня в 4:00 мск «ПСЖ» сразится с бразильским «Ботафого».

«Обычно, когда вы играете против знакомого вам соперника, с этим легче справиться. Но в нынешнем случае мы должны быть готовы ко всем сценариям. Мы тренируемся как обычно. Мы стараемся показывать одну и ту же игру каждый день, независимо от соперника. Это одна из наших сильных сторон. Мы должны продолжать в том же духе. Важно знать, что все хотят обыграть нас прямо сейчас, все команды хотят победить нас. Мы должны быть готовы к матчу с «Ботафого», — приводит слова Энрике Le Parisien.

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