Глава РПЛ Алаев высказался о ситуации с календарём на следующий сезон

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о ситуации с формированием календаря на грядущий сезон РПЛ.

«В ближайшее время мы опубликуем парный календарь на все 30 туров РПЛ. Потом уже подготовим расписание на ближайшие примерно семь туров. Работа почти закончена, ставили ориентир за месяц до старта. Я всегда говорил, что в случае с календарём важна не скорость, а качество. Мы нашли сбалансированный вариант, проходим финальное согласование», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

По итогам минувшего сезона РПЛ чемпионом России стал «Краснодар».

Самые титулованные футбольные клубы России: