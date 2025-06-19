Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ботафого. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РПЛ Алаев высказался о ситуации с календарём на следующий сезон

Глава РПЛ Алаев высказался о ситуации с календарём на следующий сезон
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о ситуации с формированием календаря на грядущий сезон РПЛ.

«В ближайшее время мы опубликуем парный календарь на все 30 туров РПЛ. Потом уже подготовим расписание на ближайшие примерно семь туров. Работа почти закончена, ставили ориентир за месяц до старта. Я всегда говорил, что в случае с календарём важна не скорость, а качество. Мы нашли сбалансированный вариант, проходим финальное согласование», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

По итогам минувшего сезона РПЛ чемпионом России стал «Краснодар».

Материалы по теме
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Эксклюзив
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android