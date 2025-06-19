Глава РПЛ Алаев: за всей историей с «Химками» смазан весь сезон

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о закрытии футбольного клуба «Химки».

«Печальная история, я уже говорил не раз. За всей этой историей смазан весь сезон, но как есть. Не первый раз, и будут ещё такие случаи. Очень грустная история. С одной стороны, хорошо, что команда доиграла, с другой — обидно за футболистов и тренерский штаб. Надеюсь, они получат ещё свои заработанные деньги. Всем нам надо по‑другому относиться к лицензированию, что РФС уже и делает. Хотя полностью застраховаться мы от такого не сможем. Надеюсь, удастся избежать таких ситуаций в дальнейшем, однако застраховаться полностью от этого мы не можем», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.