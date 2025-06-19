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Стало известно, кого может подписать «Реал» вместо Каррераса из «Бенфики»

Стало известно, кого может подписать «Реал» вместо Каррераса из «Бенфики»
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Левый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо убеждён, что новый главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо позовёт его в команду в случае окончательной неудачи с подписанием футболиста «Бенфики» Альваро Каррерасом. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, испанский футболист изъявил желание покинуть чемпионат Германии. Интерес к 29-летнему защитнику проявляют клубы из английской Премьер-лиги, однако он хочет перейти в «Реал».

Напомним, Алонсо и Гримальдо вместе работали в «Байере».

Ранее президент «Бенфики» подтвердил наличие переговоров со «сливочными» о покупке Каррераса, однако португальцев не устроило предложение испанского гранда.

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