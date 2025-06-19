Алаев: верю, что в следующем сезоне мы вернёмся в международные соревнования

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев выразил надежду на возвращение российских команд на международную арену в следующем сезоне. Команды из России не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года.

«В этом сезоне никто не рассчитывал, что мы вернёмся на международную арену. Думаю, вы тоже. Давайте смотреть на вещи реально. Но я верю, что в следующем сезоне ситуация изменится и мы вернёмся в международные соревнования. У меня нет фактуры, но надеюсь, что ближайшем сезоне мы сможем участвовать в международных соревнованиях», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Самые титулованные футбольные клубы России: