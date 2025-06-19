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Алаев — о «Пари НН»: стадион в Саранске сейчас не готов к проведению матчей РПЛ

Алаев — о «Пари НН»: стадион в Саранске сейчас не готов к проведению матчей РПЛ
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Глава РПЛ Александр Алаев заявил, что стадион в Саранске сейчас не готов к проведению матчей РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Пари Нижний Новгород» проведёт несколько домашних встреч нового сезона РПЛ в Саранске из-за выставки «Росатома» на домашнем стадионе.

«Давайте немного разложим ситуацию. Идеальная картина, когда клуб играет на своём стадионе все матчи, но есть реальность. У нас некоторые клубы арендуют стадионы, некоторые стадионы находятся в собственности других лиц. Поэтому приходится учитывать другие мероприятия. Есть важные политические мероприятия, коммерческие. Для этого есть институт резервных стадионов. Я за то, чтобы играть все встречи на основных стадионах. На данный момент, возможно, «Пари НН» придётся провести матчи на резервном стадионе. Сейчас заявлен стадион в Казани, но ограничения на смену резервного стадиона даже по ходу соревнований нет.

Стадион в Саранске на данный момент не готов к проведению встреч РПЛ. Есть технические требования, какие‑то работы ведутся. К нам было обращение с просьбой учитывать это в календаре», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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