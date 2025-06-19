Глава РПЛ Алаев высказался о совмещении постов Карпиным

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мнением о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера сборной России и московского «Динамо».

«Я знаю, что много разговоров о совмещении. В этом много минусов, однако в текущих реалиях мне оценивать некорректно. Для лиги хорошо, что есть Карпин. Возникают вопросы, но, зная Валерия Георгиевича, всё будет чисто по‑спортивному», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Карпин возглавляет российскую национальную команду с 2021 года. В нынешнем июне 56-летний специалист занял должность главного тренера московского «Динамо».

Как сборная России играет при Карпине: