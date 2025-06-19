Глава РПЛ Алаев назвал неожиданным уход Николича из ЦСКА

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился мнением об уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА. Специалист возглавил АЕК.

«Николич с ЦСКА провёл прекрасную вторую часть сезона. В целом успешный сезон, есть трофей. Команда стала чемпионом весенней части. Для меня уход Николича был неожиданным. Не знаю всех деталей произошедшего, но это выглядит неожиданно», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 чемпионат России выиграл «Краснодар», заработав 67 очков. На втором месте финишировал «Зенит» с 66 очками, тройку призёров замкнул ЦСКА с 59 очками. Фонбет Кубок России взяли армейцы, обыгравшие в решающем матче «Ростов» (0:0 (4:3 пен.)).