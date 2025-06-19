Матч «Палмейраса» и «Аль-Ахли» на клубном чемпионате мира в США прерван из-за непогоды

Встреча «Палмейраса» и «Аль-Ахли» на групповом этапе клубного чемпионата мира в США прервана из-за погодных условий. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра проходит в эти минуты в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Из-за надвигающейся густой облачности и угрозы урагана зрителям предложили покинуть арену и найти укрытие. Счёт на момент остановки игры на 62-й минуте — 2:0 в пользу «Палмейраса».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.