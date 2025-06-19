Спортивный юрист высказался о ситуации с трансферным баном «Локомотива»

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о ситуации с трансферным баном «Локомотива», наложенным Международной федерацией футбола (ФИФА).

«Это бан за неисполнение решения ФИФА. Он будет снят, как только они заплатят эти деньги. Это только так страшно звучит, что на три трансферных окна, на самом деле, как только погасят, всё сразу снимут», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Запрет действует с 18 июня и продолжит существовать в течение трёх ближайших трансферных периодов. Если санкция не будет отменена, то «Локомотив» сможет зарегистрировать новых игроков только зимой 2027 года.

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