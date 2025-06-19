Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ботафого. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный юрист высказался о ситуации с трансферным баном «Локомотива»

Спортивный юрист высказался о ситуации с трансферным баном «Локомотива»
Комментарии

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о ситуации с трансферным баном «Локомотива», наложенным Международной федерацией футбола (ФИФА).

«Это бан за неисполнение решения ФИФА. Он будет снят, как только они заплатят эти деньги. Это только так страшно звучит, что на три трансферных окна, на самом деле, как только погасят, всё сразу снимут», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Запрет действует с 18 июня и продолжит существовать в течение трёх ближайших трансферных периодов. Если санкция не будет отменена, то «Локомотив» сможет зарегистрировать новых игроков только зимой 2027 года.

Материалы по теме
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Эксклюзив
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android