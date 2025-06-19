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Алаев — о «Крыльях Советов»: руководство клуба решит все проблемы

Алаев — о «Крыльях Советов»: руководство клуба решит все проблемы
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о ситуации, которая сложилась в «Крыльях Советов».

«У меня нет сильных опасений. Есть временные сложности, но они не критические. Руководство клуба решит все проблемы», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее сообщалось, что после отпуска на сборы основной команды прилетели лишь девять футболистов, ещё 12 игроков самарцы взяли из второй команды. Помимо этого, в июле к коллективу присоединятся футболисты, вернувшиеся из аренды.

По итогам сезона-2024/2025 «Крылья Советов», которые возглавлял Игорь Осинькин, заняли 10-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.

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