Алаев — о «Крыльях Советов»: руководство клуба решит все проблемы

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о ситуации, которая сложилась в «Крыльях Советов».

«У меня нет сильных опасений. Есть временные сложности, но они не критические. Руководство клуба решит все проблемы», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее сообщалось, что после отпуска на сборы основной команды прилетели лишь девять футболистов, ещё 12 игроков самарцы взяли из второй команды. Помимо этого, в июле к коллективу присоединятся футболисты, вернувшиеся из аренды.

По итогам сезона-2024/2025 «Крылья Советов», которые возглавлял Игорь Осинькин, заняли 10-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.