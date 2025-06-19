Глава РПЛ Алаев высказался о решении оставить «Пари НН»

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о решении оставить «Пари НН» в лиге на сезон-2025/2026, несмотря на поражение команды от «Сочи» в стыковых матчах.

«У меня сомнений не было. Но любое решение было бы плохим. Чемпионат должен заканчиваться с финальным свистком судьи. Не должны люди в кабинетах потом решать. Сложилась плохая ситуация. Мы, футбольные функционеры, виноваты, что получилось так. Мне было очевидно, что нужно оставить «Пари НН», потому что по спортивному принципу они выше. Иногда приходится принимать плохие решения. Сейчас в регламент мы внесли поправку. Надеюсь, коллеги из РФС поддержат», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.