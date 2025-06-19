Джуд Беллингем высказался об условиях на клубном чемпионате мира в США

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем обратился к болельщикам команды и оценил условия игры на клубном чемпионате мира в США после ничьей с «Аль-Хилялем».

Встреча команд, которая прошла вчера, 18 июня, завершилась со счётом 1:1.

«Сложные условия, хороший противник и новый стиль игры, но всё равно не тот старт, на который мы надеялись. Со временем результаты придут. Спасибо всем мадридистам в Майами за вашу поддержку!» — написал Беллингем в социальной сети.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.